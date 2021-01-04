「汽機車汰舊換新貨物稅減免補助」將在1月7日到期，帶動買氣，去年12月車市仍旺，車市總掛牌數達到4萬5505台，2020年全年車市規模達45萬7435台，年增4%，並創下2006年以來的車市新高紀錄。和泰車(2207)市占率達32%，穩居龍頭。

2020年12月，車市總掛牌數達到4萬5505台，年減0.9%，月減1,8%，主要受到和泰車旗下代理的TOYOTA(豐田)全新國產休旅車Corolla Cross交車下滑至3240台；和泰車12月整體市占率仍達25%穩居龍頭。

去年台灣車市規模達45萬7435台，年增4%，創下15年以來新高。

2020年台灣車市因疫情反而有台商返台帶動銷售，車市超旺，全年車市規模逾45萬台，年增4%。和泰車為大贏家，和泰車代理的TOYOTA加LEXUS去年總掛牌數達14萬6194輛，再創年度銷售紀錄，年增3%，市占率32%。

在各家車廠積極爭取下，車輛汰換補助政策可望繼續推動，行政院已經成案並送立法院審議。但立院通過前，此案是否能即時延續尚未確定，消費者也紛紛提前購車，帶動2020年12月新車市場買氣仍強。

和泰車2020年12月TOYOTA加LEXUS總掛牌數達1萬1354輛，月減26.6%，年減20%，市占率降至25%。和泰車旗下代理的TOYOTA全新國產休旅車Corolla Cross於10月12日上市後呈現熱銷，11月掛牌達到5319台，12月掛牌下滑，致12月整體掛牌數下滑。

裕日車(2227) 2020年下半年推出新車，10月發表的房車NISSAN Sentra，12月掛牌達到1371台，也帶動裕日車旗下NISSAN 12月總掛牌達4204台，為第二大品牌。裕日車旗下NISSAN加上INFINTI總掛牌數4292台，月增13.6%，年增9.6%，總市占率9.4%。

中華車(2204)旗下有MITSUBISHI、商用車品牌CMC，中華車旗下MITSUBISHI加上CMC 12月總掛牌數達4395輛，月減7.7%，年增4.4%，總市占率為9.7%。

去年車市創下15年新高，和泰車代理的TOYOTA加LEXUS去年總掛牌數達14萬6194輛，再創年度銷售紀錄，年增3%，市占率32%。

中華車旗下MITSUBISHI加上CMC 去年總掛牌數達49018輛，年增3%，總市占率為10.7%，居於第二名。

裕日車旗下NISSAN加上INFINTI去年總掛牌數36200輛，年減4.3%，總市占率為7.9%，居於第三名。

以單一品牌來看，前十大品牌為TOYOTA、NISSAN、HONDA(本田)、BENZ(賓士)、FORD(福特)、MITSUBISHI、CMC、LEXUS、BMW、MAZDA。

(時報資訊)