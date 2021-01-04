高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日舉行投票，罷捷團體力邀黃捷辯論，總部人員甚至2度親送「辯論戰帖」至黃捷服務處。罷捷團體再發動攻勢，今（4）日表示，已使用郵局存證信函告知黃捷，希望她能放棄公辦罷免說明會，接受辯論會。

罷捷發言人徐尚賢並非此罷免案的領銜人，他表示，依選罷法規定，他無法代理領銜人參加公辦電視罷免說明會，但只需唸稿的說明會，並非有詰問交鋒的辯論會，質疑難道黃捷只願意唸稿，而不敢辯論嗎？莫非眾所矚目的黃捷，連面對一個小小的鳳山在地青年都會畏懼嗎？

為表示邀約黃捷舉辦「鳳山子弟辯論會」的誠意和決心，罷捷團體使用郵局存證信函，希望黃捷能為了年輕人放棄說明會，並接受辯論會。

罷捷團體力邀黃捷辯論，並以郵局存證信函告知。（圖／摘自罷免黃捷-鳳山清捷行動本部臉書）

《存證信函全文》

經過詢問及確認，公辦罷免說明會必需由領銜人親自參加，無法由他人代理，對此我們深表遺憾。可是！我徐尚賢雖然不是領銜人，但卻是您最在意的年輕人啊！年輕人的想法要重視，要多給年輕人機會，這不是您最念念不忘的事情嗎？

同樣都是年輕世代和青年族群，為什麼您不願意接受鳳山子弟邀約的直球對決呢？如果您真心覺得年輕人的權益很重要，那就真應該為了年輕人接受「鳳山子弟辯論會」呀！

我們預計將「鳳山子弟辯論會」的時間訂於「公辦罷免說明會」的時間，我徐尚賢，一個小小的鳳山在地青年，斗膽請問眾所矚目的您：究竟願不願意為了年輕世代放棄「說明會」？到底敢不敢為了青年族群接受「辯論會」？

鳳山清捷隊 發言人 徐尚賢 109/12/31

(中時新聞網)