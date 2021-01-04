中央於1日開放萊豬進口，行政院官員更稱公務員若執行查緝，恐送懲戒。台中市長盧秀燕4日受訪時表示，中央要廢除地方法令強迫開放萊豬，「很抱歉，我們做不到」，疾呼不要為難基層公務員，若有問題，縣市首長願概括承受。

市長盧秀燕今天中午在社會局長彭懷真陪同下，前往大雅區麥之鄉產業發展協會，關心據點長輩共餐狀況，並幫忙長輩打菜，其中一道「阿嬤的滷肉」還特別標示是台灣豬。

盧秀燕特別表示這一道是使用台灣豬。（陳淑娥攝）

盧秀燕疾呼中央不要為難公務員，縣市首長願概括承受。（陳淑娥攝）

盧秀燕指出，中央於1日開放萊豬進口，對於政府的弱勢機關包括社會局的相關場所、醫療系統、教育系統，不可以使用茱豬，從1日開始會加強查緝工作。

針對行政院官員稱公務員若執行查緝萊豬，恐送懲戒。盧秀燕強調，中央要廢除地方地方自治條例，強迫地方縣市開放萊豬給民眾吃，「很抱歉，我們做不到」。

如果因為不能配合開放萊豬給民眾食用，致公務員要被懲處的話，盧秀燕疾呼中央，不要為難基層公務員，放過基層公務員，決策的縣市首長縣願意概括承受。因此，她還是堅持維護人民的健康，維護人民的食安。

社會局表示，包含老人福利機構、兒少機構、身障機構、托嬰中心及社區照顧關懷據點，一共619家供餐的社會局業管機構單位，已經全數張貼「牛哥豬弟」標章。社會局嚴格執行瘦肉精食安監控計畫，3月底前將完成250家（含200處據點）肉品標示查核，標示不實者交由衛生局裁罰。此外，社會局藉由採購契約、補助規範、評鑑考核等機制輔導機構單位，供應膳食一律使用國產生鮮肉品。

(中時 )