萊豬元旦起開放進口，新北市長侯友宜也在今年第1個上課日率員前往新莊視察新北最大營養午餐團膳廠商-上將食品有限公司，侯友宜進入-18℃肉品儲存凍庫後，與稽查員逐一核對確認用於學童午餐的豬肉及其再製品來源憑證、產地標示是否為國產品，並連線食材登錄平臺肉品來源登錄正確性，查核後隨機抽取即將供膳的豬肉肉品送驗。

目前新北市學校自立廚房的午餐供應率達52％，其他學校則由12家來自新北市、臺北市、桃園市的團膳廠商供膳，其中新北市境內共有9家。上將食品公司新莊廠房在去年供應全市73所學校，單日最大供餐量超過7萬份，因此列為第一間重點訪視對象。

侯友宜現場查核食材登錄平臺肉品來源登錄正確性。（教育局提供／李俊淇新北傳真）

新北市長侯友宜於今年第1個上課日率同衛生局、農業局及教育局前往新北最大營養午餐供應商廠房視察。（教育局提供／李俊淇新北傳真）

侯友宜表示，新北市率先將萊克多巴胺零檢出列入午餐契約變更條款並詳列罰則，而在今年上學第1天來到目前供應量最大的中央餐廚廠商訪視，就是要提醒廠商堅守承諾新北市全面配合萊克多巴胺零檢出的規範，新北學校只接受國產零萊劑的豬肉，會透過層層把關守護孩子們的食安。

教育局長張明文表示，營養午餐除了全面使用國產豬肉品外，另提供給學校每月菜單均須加註豬肉產地資訊，並確實上傳食材資訊至教育部校園食材登錄系統，若未登載或登載不實者將依契約扣點並開罰，另也將隨機派員到廠房進行監廚作業，增加肉品隨機抽驗次數，並採購瘦肉精快速檢驗試劑提供自立午餐廚房學校使用，確保學生不會食用到含萊克多巴胺的肉製品。

(中時 )