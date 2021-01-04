GINO回歸孫德榮旗下，右為經紀人修毅。（經紀人修毅提供）

孫德榮之前住院時，當時忙拍八點檔的GINO有情有義前往探病。（經紀人修毅提供）

GINO將成為喬傑立2.0首位大師兄。（經紀人修毅提供）

捧紅過明道、陳喬恩、5566等藝人的偶像教父孫德榮剛過完60大壽，個性閒不下來的他，近期除了用小蝦米鬥大鯨魚的精神和華納音樂大打官司外，農曆年後將到台北海洋科技大學擔任校務顧問，帶領18位影視圈好友一起打造校園星創基地，同時啟動新時代的「喬傑立2.0」，希望再為台灣演藝圈盡一份心力，重新打造台灣榮耀。他4日也宣布，喬傑立2.0首位簽約藝人將是強勢回歸的前K ONE隊長GINO（蔡東威）。

孫德榮表示，GINO現在是八點檔最具影響力的一線小生，其實GINO和民視合約早就到期，各界競相招手，但為了報恩一直留在民視不為所動，「可是同樣的故事不斷重演，盡忠盡義的臣子始終不會被看見，永遠是外來的和尚比較會念經。他曾經為民視打下有效收視群的《舞力全開》，並獲得金鐘獎的肯定，收視一直是同時段最佳，說換就換也沒有被通知，還要看報紙才知道，這讓GINO異常失落」。

他說，但當民視指派GINO救援八點檔《多情城市》，他又以「李文章」一角大放異采，深獲八點檔年輕族群喜愛，連FB發個照片至少都有上萬以上的讚，到他《孫腫來了》YT頻道作客，榮獲他頻道人氣第一名，超過22萬人流量，被邀請參加原時段的《幸福保衛戰》，也破了該節目最高收視達1.57，「數字歷歷在目，在民視不敢居功，但也效力6年，GINO這樣被對待，我實在不捨！這麼乖巧又盡力的藝人，實在應該被珍惜才對」。

據悉除民視下一檔八點檔有意找回GINO主演，對手陣營電視台也不斷對GINO招手，且又曾經是與孫德榮、GINO都曾關係緊密的「母台」，被問會如何選擇，孫德榮表示：「只要誰重視他，願意給他發展的舞台都不排斥。因為除八點檔的選擇之外， 也有洽談中的電影，只要他有被利用價值，有他的影響力，自然邀約就會不斷來臨，真的不急於一時」，他更建議 GINO開始籌備他的YT頻道、再多一個YouTuber的身份，證明自己的影響力來決定自己的未來，他非常看好GINO未來多元化發展。孫德榮認為，如果沒有被獲重視的工作，寧願他好好籌備自己的新頻道、展現自己新風貌和實力，不見得要一直工作，有實力有影響力的藝人永遠會被看到。

(中時 )