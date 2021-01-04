民眾爭相拿起手機拍照，直呼超級美的。(吳建輝攝)

住在附近的蕭小姐說，在網路上有看到人家PO，一早專程開車來朝聖。(吳建輝攝)

崙雅國小校長楊万興表示，校園西側的洋紅風鈴木已經栽種10多年，今年特別早開，但每顆風鈴木花況不同，有些很茂盛，有些提早開的已經開始凋零。(吳建輝攝)

國內洋紅風鈴木在每年１至３月盛開，今年因暖冬讓風鈴木提早盛開，彰化縣社頭鄉崙雅國小西側人行道上，種植10多棵洋紅風鈴木，提早快半個月盛開，吸引路過民眾駐足，崙雅國小校長楊万興表示，今年比往年早了2個多禮拜，花況也比往年更好，附近居民都爭相拍照，歡迎所有民眾到崙雅國小賞花。

崙雅國小校園西側，種有10多棵洋紅風鈴木，年前突然開花，由於風鈴木就矗立在社頭員鹿路旁，吸引南來北往路過的民眾，停車下來拍照，直呼超美的，住在附近的蕭小姐說，在網路上有看到人家PO，一早專程開車來朝聖。

年年來拍照的蕭先生也說，這兩年風鈴木都提前進入花期，今年更提早到12月，他每年都會過來拍，除了桃紅色的之外，旁邊還有淡粉紅色的風鈴木，相當夢幻，但人行道旁時常停放大型車輛，會影響到拍攝的興致，但總體來說還是相當值得到訪。

崙雅國小校長楊万興表示，校園西側的洋紅風鈴木已經栽種10多年，今年特別早開，但每顆風鈴木花況不同，有些很茂盛，有些提早開的已經開始凋零，除了西側之外，東側也有種植黃花風鈴木，往年大概在3至4月盛開，屆時也再次歡迎鄉親，到崙雅國小賞花。

(中時 )