美國政黨輪替在即，國際關係也將形成全新局勢，而現任總統川普卸任進入倒數，仍連續對大陸企業祭出各種打擊，大陸則公布「外商投資安全審查辦法」（簡稱安審辦法）反制美國。前民進黨立委沈富雄今(4日)在臉書說，「笨蛋！中、美兩強的當務之急是裁軍而非經貿談判」。

沈富雄在臉書寫下，川普四年來忙著與北京進行經貿談判，情節起伏難有具體的成就，脫鈎不成，依賴反而日深；因為多年來，雙方相依為命的病態貿易已經病入膏肓，一旦妥協談成，美國庶民的日常生活用品，必定漲幅驚人，中國大陸工人勢必大批下崗，刻骨錐心之痛，使美、中政府同樣卻步。

沈富雄直言，相反地，中、美軍事競賽變本加厲，雙方手中擁有的戰機、航母，飛彈足夠打五次以上的世界大戰，奇怪的是，舉世竟無一人想到要兩強啟動實質上有意義的裁軍，除了當事者絶口不談，其餘各方諸國也沒有任何聲音要求雙方節制，視戰機呼嘯而過，戰艦列隊巡弋為常事。

沈富雄認為「裁軍只要初步有成，除了軍火工業及軍火商受損以外，幾乎普世受惠，為何眾國皆緘默而任憑兩個大國耀武揚威？為何兩個大人握有大量核武，卻斤斤計較要北韓和伊朗兩個小孩廢核？」他更列出「不成熟的初步裁軍建議」，也就是中、美第一年各減軍費1/3，以後逐年減5-10%，項目各自調整。

不過，網友則都認為「哈哈，沈大大，理想很豐滿，現實很骨感」、「裁軍～超難」、「講和平容易，看看俄羅斯與美國，哪一個贏了？」「老美不會同意」。

(中時新聞網)