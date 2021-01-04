台大新竹分院、竹東分院及生醫分院元旦「三合一」成為「新竹台大分院」，4日在生醫醫院由台大副校長張上淳及縣長楊文科等人熱鬧揭牌，共同見證歷史性一刻。台大醫院院長吳明賢自詡台大和台積電一樣，是新竹的「護國神山」，期日後達到醫學中心等級的「新竹台大醫院」。

吳明賢表示，新竹地區3家分院整併為「新竹台大分院」有3大意義，首先是台大醫院走出台北，成立醫學中心等級的醫院服務大新竹地區民眾，其次對社會而言，台大和台積電同樣是新竹的「護國神山」， 畢竟賺錢之外健康是最重要。

台大副校長張上淳（左至右）、新竹台大分院阢長余忠仁、縣長楊文科、新竹台大分院副院長蔡孟昆、台大醫院院長吳明賢為新竹台大分院揭牌。（羅浚濱攝）

吳明賢並指新竹有科學園區、生醫院區、工研院及國衛院，台大將可協助生醫和精準醫療的發展，更可讓台、清、交真正融為一體，他期許下次再來揭牌將是醫學中心級的「台大新竹醫院」。

院長余忠仁說，台大新竹分院下轄二個醫療機構「新竹醫院」及「生醫醫院（含竹北院區、竹東院區）」，計有24個醫療單位、8個特色醫療中心、2個教學研究單位、11個醫療支援單位，各院區均提供內、外、婦、兒、急等醫療服務。

余忠仁說，「新竹醫院」以提供重度級急重症醫療服務為主， 生醫醫院竹北院區」以轉譯醫學研究、創新醫材及藥品研發為主，並提供急重症、癌症、優質健檢及國際級特色醫療服務為主；「生醫醫院竹東院區」以亞急性、慢性長期，老年及精神照護等社區醫療及偏鄉醫療為主醫療服務。

余忠仁指3家分院透過「業務整合」、「資源共享」、「角色分工」，可再提升大新竹地區醫療服務的廣度及深度，整合後逐步開發醫療量能，病床數全開可至1969床，醫療人員亦可達4千人以上，未來也將積極爭取成為醫學中心，使新竹地區民眾享有最優質的醫療服務。

(中時 )