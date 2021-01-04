崇義高中在高中木棒聯賽第一階段第2戰，先發投手邱駿龍6.1局失2分好投帶領，加上賴珈星9局上適時一擊逆轉，以7比3氣走強恕中學，首勝開張。

8局打完崇義還以1比3落後，最後反攻機會，靠著兩次保送、暴投及野手選擇追平比分，第8棒的賴珈星把握機會敲出左外野安打，崇義單局猛攻13人次、攻下6分逆轉，8下登板的謝旻銜後援2局僅失1分非自責分，成功守成。

崇義總教練陳致鵬表示，首戰不敵興大附農後今天的比賽更為重要，賽前也評估此役會是五五波的局面，「邱駿龍壓低失分，也讓我們有反攻機會。」

9局上崇義把握住對手守備瑕疵機會，靠著賴珈星一棒逆轉，陳致鵬表示，當時發現對方投手變化球多，就提醒球員可以鎖定變化球做攻擊，「跟他說3顆一定要揮1顆，不要怕失敗。」

而成為致勝英雄的賴珈星透露，前一局因為自己「放空」，導致沒接到投手往二壘傳的牽制，因此自己9上站上打擊區時心想自己一定要替球隊建功，「上去就只想要安打，不想出局，很高興能夠建功。」

對於本學年木聯目標，賴珈星表示，一切以團隊為主，不會去追求個人表現，「希望能先闖進第三階段。」

(中時 )