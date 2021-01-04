台中市都計細部計畫通盤檢討 1／6起召開說明會

台中市政府辦理台中市都市計畫（舊有市區及一至五期市地重劃地區）細部計畫第三次通盤檢討，相關計畫內容已自去年12月23日起，公開展覽30天，都市發展局並將於1月6﹑7﹑8﹑13日，分別於西屯區、北屯區、西區、 東區、北區、南區、南屯區公所召開說明會，期盼透過說明會廣泛蒐集地方民意，供後續規劃及審議參考。

都發局表示，第二次通盤檢討案，自 102 年 10 月公告發布實施至今已達年限，考量此計畫區的都市計畫歷程久遠，目前都市計畫圖的地形圖，已因都市發展變遷及相關建設的推動，而有更新重製必要。為提升都市計畫圖精確度，以維護公私部門的相關土地權益，並作為推動都市建設的基礎圖說，此次一併通盤檢討辦理計畫圖重製作業。

都發局指出，此計畫區範圍涵蓋台中市中區、西區及北區的全部，以及南區、東區、 西屯區、南屯區、北屯區的部分土地，包含台中市 8 個行政分區內 140 里的部分或全部。有關都市計畫圖重製部分，主要依重製會研商決議，參考原規劃意旨及實地情形調整計畫道路位置；另考量市容觀瞻及維護交通安全，增設道路截角，並配合現況變更為道路用地。

針對土地使用部分，屬市有土地者，配合現況變更為兒童遊樂場用地；現況為黎明溝排水及其兩側綠地者，配合現況及既有公共設施的連貫性，變更為排水道用地及綠地用地；部分配合現況變更為停車場用地；現況為東勢子段四里多功能活動中心，配合現況使用依完整範圍變更為機關用地；考量人行步道用地現況尚有車輛通行需求及停車空間留設問題，變更為道路用地。

都發局強調，配合柳川排水河川區劃設範圍，調整附近道路系統及開放空間系統，增設綠地及廣場用地；針對土地使用分區管制要點內容，配合相關法令進行檢討，朝化繁為簡方向修訂，使民眾更容易判斷及瞭解土地使用管制內容。

(中時 )