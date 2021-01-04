今天是元旦連假結束後第一個上班日，有關海運疏運的開航狀況，交通部航港局表示，截至4日中午12時止，本島至離島整體疏運狀況共開航32航次、疏運1602人次（27％），港口無滯留旅客，除高雄-馬公、大鵬灣-小琉球、將軍-東吉今日無航班，基隆-馬祖因海象不佳停航外，各航線秩序良好。

各航線輸運情形，航港局表示，台馬航線因海象不佳停航，共計停航2航次。影響訂位人數共計99人，業者也於網站公告停航資訊，並簡訊通知訂位旅客辦理全額退票。

台澎航線，高馬線：無航班；東琉航線，東港線正常，共計開航23航次，疏運1301人次，載客率30.8％，鹽埔線正常，共計開航6航次，疏運47人次，載客率4.9％。

東部航線，富岡綠島線正常，共計開航2航次，疏運167人次，載客率25.9％。富岡蘭嶼線正常，共計開航1航次，疏運87人次，載客率75％。

(中時 )