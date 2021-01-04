樂天桃猿今天宣布領隊劉玠廷完成階段性任務，將卸任領隊一職，任期至11日，隨後劉玠廷也發表個人聲明，「固然心中有所不捨但卻也不留遺憾，棒球的發展總是一棒接一棒，Lamigo已在去年交棒，現在我也即將交出我的這一棒。」

以下是劉玠廷個人聲明：

《再見了 我最親愛的桃猿》

過去一年球團歷經轉賣，Lamigo將球隊交棒給Rakuten，如今我也完成階段性任務並將辭去領隊職務離開樂天桃猿，固然心中有所不捨但卻也不留遺憾。棒球的發展總是一棒接一棒，Lamigo已在去年交棒，現在我也即將交出我的這一棒。

工作能結合興趣是幸運的，工作中能與一群志同道合的好朋友一起努力是幸福的，感謝歷年來一同打拼的所有選手、教練、行政人員們，沒有你們對棒球的堅持就沒有今天桃猿的成就。

謝謝Rakuten三木谷會長對台灣棒球的付出，您帶給了樂天桃猿隊繼續往前的動力，也感謝吳志揚會長、鄭文燦市長以及統一、富邦、中信、味全等公司對台灣棒球的貢獻。

從La new、Lamigo到Rakuten一直以來受到很多球迷朋友的支持與照顧，最後想特別在此跟10號隊友們表達感激之情，是你我一起打造猿風加油、是你我一同撐起全猿主場，您們的支持將繼續推動台灣棒球的進步，請大家一定要繼續支持樂天桃猿與中華職棒，未來我還是會把Rakuten Monkeys時常掛在心上並跟大家一樣喜歡著台灣的棒球，也期盼年底能看見桃猿男兒再次灑下最美麗的彩帶。

再見了 我最親愛的桃猿。

劉玠廷

(中時 )