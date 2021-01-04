依照「建築法」及「建築物使用類組及變更使用辦法」的規定，每一個建築物都有經核定的「使用類組」，建築物的所有權人或使用人應當按照使用類組規定來使用。因此，民眾雖擁有建築物之所有權或使用權，並不代表可隨心所欲地變更建築物的用途。

中市法制局長李善植說，若欲更改建物用途，必須先向主管機關申請變更使用執照並取得核准，才不會誤觸建築法規，遭受裁罰。舉例而言，D-5類組的建築物，只能夠供作短期職業訓練、各類補習教育及課後輔導之場所。倘若想改成零售場所，則必須要先向主管機關申請變更使用執照並取得核准後，方可為之。

李善植指出，在審議訴願案件時發現，有些案件當事人並未能留意到前面所談論的建築物使用類組規定，而遭到主管機關裁罰。以致於除了負擔本來購屋或租屋的成本之外，還必須另外支付罰鍰；甚至原本的創業計畫因此受到影響而必須重新規劃，另外尋覓合法的開業處所，損失不小。

法制局提醒民眾，要留意建築物使用執照上所記載的事項，並按照「用途欄」的記載來使用建築物。如果有變更建物用途的打算，應依法先向主管機關提出申請，避免誤觸法網。李局長再次殷殷提醒，若未經主管機關核准，逕自變更建築物的使用類組，裁罰金額新臺幣6萬元以上，30萬元以下，不可不慎。

(中時 )