大陸全國人大4日公布「中華人民共和國海南自由貿易港法（草案）」全文，提出要逐步實施市場准入承諾即入制，積極發展旅遊業、現代服務業和高新技術產業等實體經濟，並逐步實施更大範圍適用免簽入境政策。

南海網報導，該草案提到，將實行以過程監管為重點的投資便利措施，逐步實施市場准入承諾即入制。鼓勵海南省發地方債支持自貿港項目建設。設立政府引導、市場化方式運作的海南自由貿易港建設投資基金。支持建設開放型生態型服務型產業體系。

同時，草案指出，海南自貿港將建立高效便利的出境入境管理制度，逐步實施更大範圍適用免簽入境政策，延長免簽停留時間。推進城鄉及墾區一體化協調發展和小城鎮建設用地新模式，推進農墾土地資產化。

該草案共分為八章，共五十四條內容，包括總則、貿易自由便利、投資自由便利、財政稅收制度、生態環境保護、產業發展與人才支撐、綜合措施、附則。中國人大網在4日公布全文，並到1月29日之前向公眾徵求意見。

(工商 )