台視、三立合作運動節目《全明星運動會》，3日晚間舉辦「全明星運動會 巨蛋旗艦演唱會」慶功宴，藍隊胡宇威、夏和熙、邱宇辰、張庭瑚受訪分享比賽心情。邱宇辰、張庭瑚坦言這幾個月最辛苦的一刻，就是胡宇威因自主練習右腳踝骨折的瞬間，邱宇辰說：「我目睹他整個受傷過程，還陪他去醫院，看到X光片整個人就不行了，真的晴天霹靂，而且隔天划龍舟是他最想參加的，我第一次為了男生哭。」夏和熙曝邱宇辰連失戀都沒哭過。

胡宇威雖然無法上場，但仍以隊長兼副教練身分坐著輪椅參與，在演唱會的比賽過程也數度拋下輪椅站起來，他表示：「比到排球的時候，我真的要用雙腳站起來，不僅看得比較清楚，喊得也比較清楚。」夏和熙笑說：「真的感動到不行，他平常都站不起來，我跨年時還跟胡宇威說：『你來我家跨年，我會讓你一直舉著。』後來覺得這話也太奇怪，趕快收回。」說到「站起來」的曖昧聯想，眾人笑到停不下來。張庭瑚則被邱宇辰爆料自認有「MVP膝蓋」，練習經常忘記帶護具。

「全明星運動會 巨蛋旗艦演唱會」舉辦慶功宴。（盧禕祺攝）

有趣的是，夏和熙一向最會幫隊員表情管理，沒想到在演唱會哭到形象全無，胡宇威直喊他表情管理零分，場面逗趣。夏和熙還透露自己的車子為了比賽練習頻繁使用，水箱破掉修2萬，「胡宇威說今天要付我看護費用，200美金含稅，剛好補回來」。談到右腳踝骨折傷勢，胡宇威透露，「現在不能久站，要6到8個月後，才可以激烈運動，醫生說我復原狀況好，期待照X光看到白點，這代表骨頭長回來了」。

(中時 )