民眾日前開車行經台中沙鹿區正英路準備左轉北勢東路時，突然有男子持利剪擋在車前，以手比劃後離去，他趕緊po上臉書社群要大家注意，也引發網友擔心討論。警方表示，已鎖定特定對象追查，呼籲民眾現精神異常人士立即報警，切勿冒險。

民眾指出，2日晚上開車行經沙鹿區正英路準備左轉北勢東路，停等紅燈時，一名男子持著樹枝剪刀，站在車前不知比劃什麼，綠燈時他趕緊將車開走。

清水分局明秀派出所副所長蔣人戎表示，目前已掌握涉案男子身分，惟尚未接獲報案，正在聯繫當事人到所說明並提供相關證據，將依刑法305條恐嚇罪、社維法63條1款「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者」偵辦。

警方呼籲，民眾如遇疑似精神狀況不穩之可疑人士，切勿起直接衝突，並立即撥打110報案專線通知警方到場處理，警方如到現場認為有危害自身或他人安全之虞，得會同警消、衛生主管機關認定後戒護送醫，以維民眾安全。

(中時 )