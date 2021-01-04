打造八卦山下綠林埋藏一座廢墟老眷村中興庄，彰縣府爭取國防部和文化部補助，將打造「彰化中興莊眷村文化園區」，4日上午在現場舉行規劃說明會。（吳敏菁攝）

八卦山下綠林埋藏一座廢墟老眷村中興庄，原住戶均為山東青島保安旅將軍高芳先的子弟兵暨其眷屬，充滿傳奇色彩，2010年登入登錄歷史建築，也是國防部選定全國13處眷村文化保存區之一，地方期待活化多年，終於要啟動了，彰縣府向國防部爭取3400萬元經費，並向文化部提案爭取再造歷史現場計畫480萬元，配合縣府自籌款120萬元，加以將串聯八卦山步道，規劃野戰基地、故事館、青創基地等多元空間，並融入眷村飲食。

全國有8000多個眷村，國防部選定13處保存，這處占地2公頃、保留66棟建築的中興庄無疑是最具有故事張力的一座，住戶抗日、剿匪、還參與823砲戰，當年朱延平還計畫來拍電影，這也是全國唯一單一部隊搭同一條船落腳台灣開枝散葉的眷村。

打造八卦山下綠林埋藏一座廢墟老眷村中興庄，彰縣府爭取國防部和文化部補助，將打造「彰化中興莊眷村文化園區」，4日上午在現場舉行規劃說明會。（吳敏菁攝）

打造八卦山下綠林埋藏一座廢墟老眷村中興庄，彰縣府爭取國防部和文化部補助，將打造「彰化中興莊眷村文化園區」，4日上午在現場舉行規劃說明會。（吳敏菁攝）

當年山東省嶗山村民組成大刀隊抵抗日本人侵略，被國民政府編入正規部隊，高芳先將軍傳奇武藝被封為「嶗山之獅」，1949年高芳先將軍帶領全村100多戶村民最後大撤退搭乘渤海輪撤退到台灣，輾轉遷居落腳彰化市八卦山下，曾任國防部長高華柱那時才3歲，也在撤退遷居之列。高芳先來台後也畢生武學在台扎根、發揚。

王惠美表示，中興莊是彰化保存最完整眷村，2009年配合眷改計畫，居民遷至太極新村後，彰縣府積極活化和國防部達成合作共識，國防部同意補助開辦費3400萬元，2021先核撥款1700萬元。保存活化相關費用不足之處，縣府已提案向文化部爭取再造歷史現場2.0計畫經費，目前獲得初核計畫總經費600萬元，補助480萬元，地方配合款120萬元，執行調查研究計畫等，2021將啟動。

王惠美說，中興庄位在八卦山下，緊鄰台一線，將結合彰化在地的人、文、地景、產、食、育、樂、住、行等概念，規劃「彰化中興莊眷村文化園區」，高芳先以大刀武術聞名，彰化縣的武術隊亦揚名全國，未來將武術特色與在地資源結合於中興莊展現。並串聯八卦山步道，規劃野戰基地，讓民眾體驗國防教育，園區並規劃故事館、青創基地等多元空間，並融入眷村飲食。

打造八卦山下綠林埋藏一座廢墟老眷村中興庄，彰縣府爭取國防部和文化部補助，將打造「彰化中興莊眷村文化園區」，4日上午在現場舉行規劃說明會。（吳敏菁攝）

打造八卦山下綠林埋藏一座廢墟老眷村中興庄，彰縣府爭取國防部和文化部補助，將打造「彰化中興莊眷村文化園區」，4日上午在現場舉行規劃說明會。（吳敏菁攝）

前中興莊村長高華國也細述當年的撤隊的驚險，還參與金門823砲戰、扎根後發揚武學、族群融合竹籬笆內有許多動人愛情故事，每戶建築都不一樣，建議把交通動線做好，讓人進得來。

文化局表示，有關國防部核撥的1700萬元，縣府將分期進行眷舍修繕，第一期預計整修10餘棟，作為未來青創基地之試辦，縣府後續並辦理建物、土地撥用作業及持續爭取中央經費補助，積極推動和活化，再現彰化眷村味。

(中時 )