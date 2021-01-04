高雄一名20歲女子疑似在社群媒體留言「狗男女」等不雅字眼，引發被罵者不滿，找人教訓她，年輕女遭一群人包圍，被逼跪地磕頭，還遭連甩29個巴掌，影片在網路曝光，引起關注。警方表示，共9人涉案目前已有7人到案，全案將依刑法妨害秩序、強制、傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

臉書社團《黑色豪門企業》貼出一段影片，只見一群人包圍一名跪地的短髮女子，一名長髮染成淺色、身穿黃色上衣的女子，更瘋狂賞短髮女子巴掌，還痛罵：「講人家閒話你最會」，之後另一名長髮藍上衣女子也加入，兩人狂甩短髮女29個巴掌。

警方獲報偵辦，據ETtoday報導，鼓山分局偵查隊副隊長湯志成表示，涉案雙方相識，被打的是一名20歲許姓女子，因在臉書、IG上留言，引發一名程姓男子不滿，相約談判。

警方表示，本案涉案人共9人，目前已查緝7人到案，全案將依刑法妨害秩序、強制、傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

(中時新聞網)