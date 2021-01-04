元旦含萊克多巴胺豬肉開放進口，新北市長侯友宜今前往樹林區國產生鮮豬肉加工廠視察，檢視豬肉屠宰流程，並現場示範將CAS標章認證豬肉編號輸入「國產生鮮豬肉追溯資訊網」，追溯豬隻來源。侯表示，目前中央無法做到進口豬肉標示統一，新北市結合在地肉品加工廠，成立CAS優良豬肉銷售平台，先做好台灣豬的品管，至少確保民眾可以安全食用台灣豬。

侯友宜今與農業局長李玟、衛生局長陳潤秋、新聞局長蔣志薇等局處長到嘉一香食品公司視察加工廠肉品狀況。嘉一香食品董事長陳國訓表示，目前加工國產豬有供給麥當勞、新東陽、鼎泰豐等商家，也有外銷至日本、越南、中國等地，加工廠人員會在15度C內的廠房進行屠宰作業，確保豬肉品質，豬肉商品也會通過CAS標章認證。

農業局表示，CAS豬肉是採用合格電宰場屠宰的可追溯國產豬肉為原料，經過拍賣進入電宰場的豬隻身上都會烙印8碼溯源編號，將編號輸入國產生鮮豬肉追溯資訊網，便可查詢豬隻來源、拍賣、屠宰日期，CAS驗證農產品也會經過農政單位和驗證機構雙重稽核把關。

新北市長侯友宜今到國產生鮮豬肉加工廠視察，監督豬隻屠宰流程，並呼籲民眾使用有CAS標章認證的國產豬。（記者蔡雯如攝）

侯友宜視察時表示，目前政府對進口豬肉標示無法做到統一，沒辦法讓民眾分辨進口豬或台灣豬，地方政府能先做的就是做好台灣豬衛生、品質安全的把關，確保大家可以安全食用台灣豬，CAS認證台灣最優良的農產品，從拍賣到運送整個流程都合乎政府嚴格把關的機制，而且絕對不含萊克多巴胺，起碼讓民眾可以選擇最優質的台灣豬肉，不過在萊豬的源頭管理上，中央政府還要再加把勁。

(中時 )