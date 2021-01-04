日相菅義偉1月4日在東京舉行新年記者會

南非、英國出現更具傳染力的變種新冠病毒已經來到亞洲多國，日本首相菅義偉今（4）日表示，如果對方國家或地區出現變種病毒，將立即停止雙方之間的商務往來。

由於更具傳染力的變種新冠病毒擴散多國，日本自去年12月28日宣布，至今年1月底前，暫停所有國家及地區外國人的新入境申請，但包括我國、中國、韓國在內等11國的雙邊商務人士往來仍能繼續。

不過據共同社報導，菅義偉今日上午在記者會上就相關商務人士往來等議題表示，如果在對方國家發現變種病毒，將會立即停止商務往來，目前日本政府尚未做出最後決定。

據日本時事通信社報導，菅義偉在記者會上提及邊境管制時指出，針對和中國、韓國達成的允許兩國商務往來的框架，一旦在夥伴國家發現變種新冠病毒，將會立即停止商務往來。

日本朝日新聞日前報導，即便日本仍開放包括台灣在內等11國的商務人士入境，但消息人士透露，日本政府有意限縮入境對象，如果對方國家或地區出現變種病毒社區感染狀況，將暫時停止接受新入境申請。

目前除了台灣出現英國變種病毒境外移入案例外，和日本進行雙邊商務人士往來的國家中，韓國也已經出現英國變種病毒、南非變種病毒境外移入案例，中國也有染病女留學生相關案例，不過都還未演變成社區感染事件。

(中時新聞網)