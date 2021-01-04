中國大陸自今年1月1日起開放廢鋼進口，目前廢鋼市場尚未反應，業者不排除日後會出現搶廢鋼的現象，但目前仍難評斷。

中國大陸公告，符合「再生鋼鐵原料」標準的再生鋼鐵原料，不屬於固體廢物，從今年1月1日起可自由進口。由於剛實施，廢鋼市場尚未反應，台灣業者認為，仍須觀察中國大陸後續採購以及國際行情變化，也將持續關注市場供給狀況。

豐興(2015)表示，中國大陸1月起開放廢鋼原料進口，因消息才剛發布，廢鋼市場尚未反應，目前也難評斷，仍待觀察中國大陸後續採購以及國際行情變化。

豐興認為，國際廢鋼價格持續看漲，由於美、日還在休年假，短期國際廢鋼報價波動不大。日本2H廢鋼報價持平為每噸460美元，美國貨櫃廢鋼報價持平為每噸450元，澳洲鐵礦砂由每噸166.5美元下跌至159.2美元。

東和鋼鐵(2006)指出，中國大陸開放廢鋼原料進口，後續可能會出現缺料或供料吃緊，市場恐追搶廢鋼，不過仍須關注市場供給狀況。

(時報資訊)