台積電(2330)2020年資本支出再創新高，預估達170億美元；台積公司持續拓展先進製程，法人估今年資本支出再創新高，上看200億美元以上，帶動包括廠務、設備等供應鏈廠商漢唐(2404)、弘塑(3131)、家登(3680)、京鼎(3413)、帆宣(6196)股價齊揚。

台積電2020年全年資本支出約為170億美元，將創新高。台積電今年需求持續強勁，將擴產並續拚先進製程；業界傳出，為加速進行3奈米產能建置和2奈米技術研發，台積電今年資本支出將上看200-220億美元，再創歷史新高。

台積電表示，將於下周四(14日)法說會中公布2020年資本支出實際金額，以及2021年的資本支出規畫。

台積電今早股價再創新高，也帶動包括廠務、設備等供應鏈廠商漢唐、弘塑、家登、京鼎、帆宣等股早盤股價齊揚。

台積電去年資本支出約為170億美元，將創新高。上述台積電供應鏈去年受惠台積電帶動的高階製程持續發展，業績都有成長之表現。台積電今年資本支出估再增加。若台積電資本支出續攀高，將有利供應鏈廠商今年業績持續成長。

(時報資訊)