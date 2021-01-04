國泰金控為落實社會企業責任及持續創造ESG價值，多年深耕校園反毒教育議題，去年與台大教授葉丙成一手創立的PaGamO線上遊戲學習平台合作，舉辦「國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」，吸引逾1萬名學童報名，刷新PaGamO教育電競賽事報名人數最高紀錄。今年，反毒英雄爭霸賽重磅回歸、賽事大升級，獎勵總金額也從35萬提高至86萬。「2021國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」即日起開放報名，電競滑鼠、筆電各大獎品等你來拿，快來爭奪最強反毒英雄寶座！

近年來毒品氾濫，更有不肖份子將毒品偽裝成糖果、軟糖、飲料的樣子，許多孩子經常在不知情的狀況下接觸到毒品，就此誤入歧途。國泰金控關注學童教育，身體力行實踐社會企業責任，為呼籲師長及父母正視危機，特別攜手PaGamO線上遊戲學習平台，於去年首屆舉辦「國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」，賽事迴響熱烈，全台超過1萬名學生報名，PaGamO線上反毒任務更達到超過30萬使用人次的佳績。延續去年佳評，今年賽事擴增報名年級至高中生，就是希望能持續擔任反毒教育推手，結合遊戲傳遞毒品相關知識，讓學生們不再是為了課業壓力而學習，而是透過遊戲的競爭形式，創造學童自主學習意識。

由台大電機教授葉丙成創辦、將反毒教育與遊戲結合的大功臣PaGamO線上遊戲學習平台，匯集各方專業團隊打造反毒戰略遊戲，讓學生在玩遊戲的過程中，也一併吸收反毒教育資訊。除此之外，PaGamO團隊力邀教育部國教署擔任指導單位，並由臺灣師範大學、中正大學教授專業編寫反毒題型，打造學生學習天堂。

玩遊戲還能學習，你聽過嗎？學生玩遊戲結合反毒知識與學科內容，邊玩邊學才是最新潮流！PaGamO為答題對戰類型戰略遊戲，因應各年齡學童，操作設計相對簡單、好上手，但是絕對不等於無趣！PaGamO具挑戰性的地方在於，玩家必須在有限的時間內解題，並同步思考如何在對手的攻防之中守住自己的領土，遊戲內分別以「毒品防治認知」及「學科知識」兩大類別為遊戲題目主軸，一不小心課本上的內容就已經複習完畢。

玩家須在時間限制內快速答題，同時攻城略地、取得板塊擁有權，將死板的學科結合自己王國版圖的擴張，讓學童在捍衛領土以及征戰的同時也能夠學習知識，透過激起學生的好勝心，成功創造刺激又有趣的全新學習模式！

「國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」深受大小學童歡迎，也提供家長與老師們一個與孩子們親近的機會及溝通的管道。於去年賽事表現亮眼，獲得國小組四年級亞軍的羅翊瑄說：「參加比賽之前只覺得毒品很危險、不要接觸，但開始接觸PaGamO遊戲之後，學到各種毒品會出現的型態，覺得受益良多。」

積極參與此次電競賽事，率領班上學生出賽的師長也表示，「在寒假就已經開始用PaGamO平台出任務或在班級辦比賽給學生複習。將教育融入遊戲中，最大的的好處是不只可以幫助到學科，也可以讓小朋友自發性的學習。」

「國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」第二屆開跑，除長期關注反毒議題的國泰金控外，全台灣最大社群軟體LINE和台灣跨國科技公司Acer也紛紛加入推廣反毒電競的行列，大力贊助。更不能錯過的是，此次賽事在各個階段都有不同的抽獎獎品，凡只要報名，就有得獎的機會！最大好禮更包含Acer Swift 1輕薄長效筆電、Acer Nitro電競滑鼠和Acer 9.7吋平板電腦等大獎。

「2021國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」於即日起開放報名，更多賽事資訊在反毒英雄爭霸賽活動網站https://esportsopen.pagamo.org/2021cathay-anti-drug，快加入成為反毒英雄的一員吧！

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