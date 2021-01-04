勞動基金今(4)日發布去年1月至11月底的收益概況，收益率達4.62％，累積收益數由負418.8億轉正為1983.5億元，等於11月單月收益數為2402.3億元。

去年前10個月的勞動基金累積收益數為負418.8億元、收益率為負0.98％，直到11月收益數與收益率均轉正，前11個月收益率為4.62％、累積收益數為1983.5億元，與上月的10月相比，11月單月收益數高達2402.3億元。

勞金局表示，整體勞動基金截至2020年11月底止規模為4兆 5123 億元，其中新制勞退基金規模為2兆6885億元，舊制勞退基金規模為8948億元，勞保基金規模為7677億元，就保基金規模為 1368億元，職災保護專款規模為110億元，積欠工資墊償基金規模為135億元。

受到疫苗研發進度激勵金融市場回溫，截至11月底止，整體勞動基金評價後收益數為1983.5億元，收益率4.62％；新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為4.23％、5.41 ％、5.82％、0.72％、0.74％及 3.89％。

另受衛生福利部委託管理之國 民年金保險基金規模為 4,065 億元，收益數為 208.6 億元，收益率為 5.74 ％。

根據我國財政部統計，去年今年11月出口值為319.9 億美元，較上月減少0.8％，為歷年單月次高，累計1至11月出口值為3122.9億美元，年增率為4.2％。

展望未來，預計第4季，隨著各項新興應用與電子新品備貨之需，加上歐美與中國大陸節慶採購旺季，我國出口可望延續第3季有復甦向上的態勢。

(中時 )