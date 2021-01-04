研究機構Aletheia初次將台達電（2308）納入研究範圍，看好其電動車事業2023年營收將是2020年的四倍，不僅是集團內成長最快事業體，也將越居第三大部門，給予「買進」投資評等與400元推測合理股價，創外資研究機構看台達電後市天價紀錄。

台達電憑藉兩大關鍵優勢，切入電動車市場：一、於電源電子領域有40年經驗，從電信、網路、資料中心、電動車，到主流電子消費性產品，一應俱全。二、台達電很早在2009年首款油電混合車問世時，就切入電動車相關領域，長期以來，與一線汽車OEM大廠多有合作。因此，與正積極推出新電動車的歐美OEM大廠關係密切，是台達電在電動車領域發展的絕佳優勢。

Aletheia預期，台達電2020年的電動車事業營收約4.5億元，至2023年將成長為18～20億元，成台達電第三大事業部門。且電動車零組件內含價值較高，加上電動車的滲透率迅速提升，放眼2025年，電動車事業很可能成為台達電最大部門。

外資估計，台達電每股純益2021年將站上一股本大關，達10.21元，2022、2023年獲利均維持雙位數增長。

(工商 )