台北市議員鍾沛君因「右肺異常增生變化」，今（4）日緊急動手術，她在臉書表示，媽媽、阿姨先後因肺腺癌離世，讓人再度想起這個「無聲殺手」。資深媒體人陳文茜也曾在2019年發現罹患肺腺癌，於去年3月進行手術治療，開刀過程雖順利，但康復之路很艱難，她也透露發病時各種病痛「萬箭齊發」，好幾次深夜胃絞痛、血尿，甚至曾2度施打急救針，自認「很接近死亡」。

無法走路超過10分鐘，血壓升高到189、心跳每分鐘110下，陳文茜初期並不知道自己罹患肺腺癌，以為免疫系統攻擊心臟瓣膜。去年3月她在臉書表示，經過一年，開刀過程很順利，但康復之路很艱難，血壓好不容易恢復正常，心跳也已接近穩定。

回想起2019年聖誕節前後，陳文茜一天要服至少6種不同藥物，血尿症、類固醇、帶狀皰疹、胃潰瘍、止痛消炎藥等，免疫系統同步攻擊肺、膀胱、腸壁，「真謝謝它！如此萬箭齊發！」

陳文茜說，好幾次深夜3點胃絞痛，雖吃了安眠藥，仍痛得醒來，全身也因過度疼痛而流滿冷汗，叫救護車也來不及了，只能用最後力氣躺在地上灌腸。「隔幾天又來，胃脹氣，上洗手間都是尿血」，哪怕在家走幾步路，也要喘個不停，休息至少2~3小時。

病了整整一年，陳文茜曾用了兩次急救針，在病發快要不能呼吸時針紮入腿，再找救護車送醫，「很接近死亡，笑瞇瞇回家。」

目前陳文茜肺腺癌已治癒，上個月出席TVBS「全球觀點知識共享」媒體發布會時，被問到加入周六檔是否擔心太操勞，她嘆「謝謝讓我想起，為自己理想工作並不長，如果復發的話，我就是想整誰，就找誰代班，我一定找趙少康。」

(中時新聞網)