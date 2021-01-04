疫情指揮中心使用「天網」，逮到自主健康管理者違規跑去參加五月天演場會等違規民眾，但桃園市長鄭文燦憂心恐涉及個人隱私。對此，行政院長蘇貞昌今回應此舉有效果、也未侵犯隱私。而針對蘇的說法，資深媒體人黃暐瀚不禁質疑，誰能保證這個技術，以後不會用在防疫以外的地方？

蘇貞昌今（4日）回應天網侵犯人權問題，黃暐瀚看到新聞後，隨即也在臉書發文表示，「狗吠火車久了，難得這次吠完，火車居然還拉了聲汽笛，回應一下」。黃說，自己提出的「天網」適法性問題這幾天變成熱門話題，不只法界人士質疑法源依據，連監委紀惠容和鄭文燦都認為，可能會有侵害個人隱私的問題。

黃暐瀚指出，「天網技術」當然會侵害個人隱私，毋庸置疑，但如果人民覺得有必要，還是可以立法授權，就像社區保全不能帶槍，警察跟軍人，卻可以持有槍械一樣，這是社會之必要，這是法律給他們授權。

黃暐瀚指出，現因為防疫需要，沒有人會反對使用天網監控，但問題是，誰來保證，這個技術，不會用在防疫以外的地方？如果情治人員偷偷用在情蒐政敵的手段上，又有誰監管？能保證不被濫用呢？黃更稱，「提出問題，不等於毀滅政府；質疑天網，不等於想破壞防疫」。

黃暐瀚強調，大陸監控嚴重，台灣人當然不喜歡，沒有人會喜歡。不正是因為台灣人不喜歡「沒人權」，所以才要避免台灣變成大陸的樣子？還是大家覺得，大陸的監控，是迫害；台灣的監控，叫安全？退一萬步說，如果不用程序與立法限制政府的權力，那「萬一」有一天國民黨重新執政，現在支持政府監控的民眾，也會覺得讓國民黨用天網，是可以的嗎？

(中時新聞網)