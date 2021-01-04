新冠肺炎影響全球體壇，昨天傳出日本世界球王桃田賢斗出發參加泰國賽事前，病毒核酸檢驗呈陽性反應，整個日本國家隊宣告退賽，而馬來西亞羽球隊總監黃綜翰也傳出確診，無法帶隊出征泰國。

馬來西亞羽球協會透過聲明稿表示：「黃綜翰是無症狀感染者，目前隔離觀察中，除了黃綜翰確診，其他39位再出發泰國前接受檢驗的39位羽球選手、教練都是陰性。」

馬國羽球協會補充，整個羽球代表隊已經獲同意，預計今天出發前往泰國曼谷，抵達後會先隔離7天，到曼谷後第4、9、13、18天也都會再接受病毒檢驗。

目前許多國際選手陸續抵達曼谷，女單世界球后戴資穎昨天分享和團隊戴口罩、護目鏡及穿著全套防護衣的照片，為了防疫做足準備，丹麥男單好手安東森（Anders Antonsen）、安賽龍（Viktor Axelsen）也在旅途中。

世界羽聯（BWF）從1月中開始連著安排三站賽事在泰國曼谷進行，第一場是1月12日到17日的YONEX泰國公開賽，第二場是1月19日到24日豐田泰國公開賽，跟著1月27日到31日進行BWF年終總決賽。

(中時 )