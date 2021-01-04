正當世界送走「惡靈惡靈2020」、迎接新的一年時，演藝圈又痛失一名人才，曾在007系列電影中飾演「龐德女郎」，帶來精湛演出的女星譚雅羅伯斯(Tanya Roberts)，驚爆於今天過世，享壽65歲。

本以為終於結束2020年的噩運，沒想到在最後時刻，好萊塢又出人命，據《TMZ》報導，1985年在電影《007：雷霆殺機》中出演龐德女郎「史黛西」的譚雅羅伯斯，在去年底的聖誕節前夕發生意外，她出門遛狗，返家後身體不適，突然整個人倒下，就此昏迷。

譚雅在自家倒地不起後，立刻被送往醫院急救，但始終呈現昏迷狀態，她的經紀人證實，譚雅已於今天被醫院宣布搶救無效，終年65歲，至於死因則沒有公開，但表示跟新冠肺炎無關，據悉，譚雅在突然昏倒前健康無虞，還會在網路上開直播跟粉絲聊天，很是健朗。

譚雅羅伯斯年輕時以驚天美貌聞名，廣告邀約接到手軟，也曾為《花花公子》拍攝寫真，因此被電影圈相中，除了出演《007：雷霆殺機》中性感的龐德女郎外，還是影集版《霹靂嬌娃》最後一季的Angels，此外，不少喜劇、情色B級電影等也能見到譚雅的身影，戲路相當廣。

(中時新聞網)