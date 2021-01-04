台科大化工系教授黃炳照近日榮獲德國頒贈外國學者的最高榮譽「宏博研究獎」（Humboldt Research Award），該獎推崇學者終身學術成就，共有54位諾貝爾獎曾獲得此獎項，台灣前中研院院長翁啟惠及院士李德財、吳德財、吳茂昆、劉國平、賀曾樸、李遠鵬等也曾獲該獎。

台科大4日新聞稿指出，黃炳照學術專長主要是研發創新奈米結構能源材料，包括鋰離子電池、燃料電池及太陽能電池奈米結構能源材料等，受到國際電池產業關注，透過同步輻射臨場光譜技術，有效了解電池運作細節，臨場光譜技術對開發電池材料，以及鋰離子電池、燃料電池、太陽能電池的未來發展有重大影響。

新聞稿指出，「宏博研究獎」每年以推薦提名方式甄選全球約百位傑出學者，獲選者可獲獎金6萬歐元分次停留德國，與德國學者共同研究1年。

黃炳照表示，多年前開始即與德國跨國合作研發鋰電池材料，期望發展高能材料，提升電池壽命與安全性。「電池研發挑戰性高，透過臨場同步觀察，能理解電池的運作機制是重要關鍵；期望未來研究能提高電池能量密度，使用更少材料、降低成本，便宜生產並兼顧高安全性，」他說。

新聞稿指出，黃炳照亦榮獲教育部第24屆國家講座主持人，這是他106年第一次在工程及應用學科類獲得國家講座主持人之後第二度獲獎，成為教育部終生榮譽國家講座主持人。

黃炳照說回憶，高三及博士班時受中研院士吳大猶和李遠哲普通物理與化學動力課程啟發，當時院士們親自指導動量守能、分子碰撞的能量守恆，讓他大開眼界，也對研究之路充滿好奇和熱情。

黃炳照表示，一路要感謝的人很多，成功大學時期受恩師周澤川照顧，在台科大擔任教職初期就能有研究的第一桶金，讓他有所發揮，非常感謝台科大提供資源和家人支持。

(旺報 )