素有保險奧斯卡，由金管會及行政院消保處指導、保發中心主辦的「第九屆台灣保險卓越獎」4日宣布起跑，保發中心董事長桂先農表示，2021年將以綠色金融、ESG為新的亮點。

桂先農表示，保卓獎是2005年創立，每二年舉辦一次，一向被保險界譽為國家級保險獎，是其最高榮耀，宗旨是客觀公正專業的評審，選拔優質保險公司，且促進保險公司改善服務品質，透過公開頒獎，肯定保險業穩定社會的功能，且彼此觀摩，促進彼此提升。

2020年因為新冠肺炎沖擊全球，但桂先農強調，台灣保險業受影響「相當有限」，成績有目共睹，保發中心亦不受新冠肺炎影響，持續主辦保險卓越獎，與時俱進，創新獎項，即時鼓勵保險業進行商品創新。

2021年在針對產險競逐的「新興風險保障商品卓越獎」上，桂先農透露，將強調綠色金融推動，近年ESG議題非常熱門，人類造成溫室氣體集中度已達歷史新高，工業革命至今全球溫度上升1度，造成海平面上升，台灣最大風險就是強降雨、淹水、森林大火，若再不降溫，全球都會遭遇浩劫。

壽險部分則是強調ESG的責任投資，不過國際間標準仍在發展中，桂先農強調，一旦標準確定，未來的卓越獎也會納入新的獎項規畫。

保險卓越獎分為三大類獎項，一是公司卓越獎，又有保戶服務、人手培訓、資訊應用、公益關懷及風險管理寺五大獎項，其次是專案企畫卓越獎，有保戶服務、人才培訓、公益關懷、商品創新、風險管理等五項專案企畫獎項，鼓勵各公司以自家創新專案參選，各公司在公司卓越與專案企畫中只能二擇一參賽，讓中小型公司亦有機會得獎。

第三是政策推展卓越獎上，也有微型保險、保型商品、住宅地震保險、強制汽車責任保險、資訊安全、新興風險保商品等推展卓越獎。

保發中心強調，擔任保卓獎的評審每屆都會調整，同時要求評審本人、其配偶及二親等親屬不得擔任保險公司董事、經理人等，極嚴謹、公正及獨立性高。

2019年保卓獎共有36家保險公司及保險輔助人參賽，有14家壽險、11家產險及11家保險輔助人提出125件作單，共有32件獲得金質獎，46件獲得銀質獎；且去年有保險終身卓越獎，由國泰人壽董事長黃調貴獲獎。

(工商 )