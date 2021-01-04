擎天崗水牛 (游錫堃辦公室提供)

台北市陽明山擎天崗上有近30隻水牛近期陸續死亡，有「水牛伯」之稱的立法院長游錫堃也在今日前往擎天崗探視水牛群。游錫堃表示，將努力讓牛吃得飽、避得寒，也會請主管機關和學者專家了解，找到讓水牛能快樂生活的好環境。

游錫堃說，今天主要來關心這邊的水牛群，1月2日時期時曾上來擎天崗一次，當時因為天候不佳，未能看到水牛，所以今天再度上山。

游錫堃指出，自己從小與水牛生活在一起，了解水牛是生長於平地的動物，跟人類一樣怕冷也怕熱。所以正確的蓄養，是夏天將牛群趕到山上避暑，冬天則要讓牠們到海拔低的地方避寒。這是水牛的習性，應該要尊重這樣的習性，更要以人道關懷飼養。

游錫堃表示，「民吾同胞，物吾與也」，以這樣的心態來類比，水牛跟人類一樣都可以快樂的生活。現在如果一定要養在陽明山上，甚至用圍籬圍起來，這樣就違反了水牛的習性，因此要從長計議。

游錫堃說，自己被稱為「台灣水牛」，當時家裡因為務農也有養牛，小時候就是他負責照顧，14歲輟學後更是天天陪著牛到18歲，後來家中改用耕耘機才把牛賣掉，因此至今仍然清楚的記得家裡那頭牛的形象。

游錫堃表示，水牛在台灣絕對可以活得很好，但是要有一個適當的地方，而這樣的地方冬天絕對不是在擎天崗或是在高山。而此行是來關心水牛，並不是要來究責，他願意盡一份心力，透過協商找到更好的方法，讓水牛能夠快樂的過日子。

(中時 )