國立台中教育大學原民課程發展總中心日前辦理原民學校型態實驗教育成果展，新竹縣有嘉興、尖石國小及尖石國中教師獲獎，縣長楊文科期待各民族實驗教育學校深耕本土亦放眼國際，持續以多元創新的辦學理念，讓孩子們自在學習，歡喜學習。

獲獎的為嘉興國小教務組長卓若男「泰雅小米文化~播種祭Gaga natrakis~smatu」和尖石國小教師曾健男、趙筠蓉、謝苔蓉「幻化成鷹mkwali的故事」獲佳作。尖石國中教師曾康怡「人與土地：自然農法中的原住民族生態智慧」榮獲甲等成績。

教育處長楊郡慈表示，民族實驗教育提供家長充足的教育選擇權，讓孩子在適合的教育環境成長與學習，這2年來老師透過好玩有趣的課程設計，用在地化的課程內容，喚醒學童的泰雅族使命感，提高學習動機，108年度的TASA成績是高於全國平均分數，對老師們來說是很棒的成果。

尖石國小在成果展分享「幻化成鷹」故事，描述一位女孩希望穿上美麗的族服等待外出打獵的爸爸，但後母一直使喚女孩做事，女孩因過於思念而幻化成鷹展翅而去。教案以文化繪本故事為主，透過閱讀理解策略、故事接寫及族語融入，結合版畫藝術創作，進而發展延伸閱讀學習。

(中時 )