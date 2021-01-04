弘光物治系聖文森校友帕卡西那(右一)回母校分享開業經驗。（陳淑娥攝）

弘光物治系聖文森校友帕卡西那回母校分享開業經驗。（陳淑娥攝）

弘光科大物理治療系第一位外籍校友Gathy Greaves（帕卡西那），6年前畢業後返國，在聖文森及格瑞那丁（簡稱：聖文森）開物理治療所，兩個多月前從拉丁美洲飛到台灣進修義肢課程，日前抽空回母校分享開業經驗及國外物理治療發展情形，她透過復健幫中風病患恢復行走功能，令學弟妹們敬佩。

「大家好！」帕卡西那一開始先用閩南語問候，令學弟妹備感親切。帕卡西指出，當年先到台灣學了一年中文，再到弘光科大念書，求學期間為了更快融入學習環境，吸收更多知識，參加社團活動、也擔任志工。她拿出許多活動照片，其中還包括在醫院實習的紀錄，說明在醫院實習期間，學到很多臨床技能，才能奠定良好基礎，回祖國開業。

帕卡西那回憶表示，在學校學習到的知識與技術，需要透過實務經驗來驗證及加強，實習、開業都是累積經驗很好的管道，儘管自己已經是物理治療師，但是開業後發覺還是有很多不足的地方，所以更加努力學習，特地回到台灣進修，「持續學習新的技術很重要。」

大一學生陳珈方說，聽學姊的分享經驗，了解到物理治療應用模式隨國情而有所不同，在聖文森接受物理治療的大部分是中風患者，雖然病患比較少，但是物理治療師反而更有時間去照顧病患，病患也能依照物理治療師的指示復健，學姊運用所學專業，幫助原本不能走的病患復健到到慢慢可以走路，視病如親，令她感動。

物理治療系副教授陳志鳴表示，帕卡西那10年前入學，是系上第一位外籍生，當年她完全不懂中文，系上老師為了教她，必須另外製作英文教材，利用課餘時間幫她加強課業，她也非常努力學習，順利畢業返回聖文森，還開了一間物理治療所，擔任執行長，聘請物理治療師服務當地病患，看到她回國創業有成、造福病患，與有榮焉。

(中時 )