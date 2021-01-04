「農民退休儲金制度」2021年1月上路後，農委會主委陳吉仲4日指出，30歲農民提繳35年後，每月可提領3.7萬元，不儘可提升農民退休保障水準，也讓農民安心從農。

「農退儲金」，農委會說明指出，農民每月提繳金額是以勞動部公告的基本工資乘以提繳比率計算，比率可在1％至10％的範圍內，由農民自行決定。假設農民提繳比率為10％，以2021年基本工資為24,000元計，農民每月提繳金額為2,400元，而且，為鼓勵農民多繳，政府也將對等提繳相同金額。

農委會指出，依目前老農津貼每月7,550元，每4年依消費者物價指數（約4％）調整1次的設算條件，以及農民退休儲金設算條件，40歲提繳25年的農民，「老農津貼」加上「農民退休儲金」可月領2.4萬元；30歲提繳35年的農民可月領3.7萬元。

農委會4日在高雄美濃菸葉輔導站舉辦「農民退休儲金制度開辦典禮」活動，總統蔡英文也受邀出席。農民退休儲金是由農民與政府按月共同提繳，於農民年滿65歲或具備一定要件時得請領之，作為農民未來退休養老使用，並與老年農民福利津貼共同構成老年農民經濟安全保障制度。

農委會指出，農民退休儲金屬於自願參加性質，其資格條件為：1.實際從事農業工作的農民健康保險（農保）被保險人；2.未滿65歲；3.未領取相關社會保險老年給付。

(工商 )