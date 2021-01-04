2020年是大霧權益類ETF發行大年，可看到A股ETF規模刷新歷史紀錄。除股市行情火熱帶來的淨值增長外，也有多檔新發基金強勢吸納資金導致規模迅速擴張之下，市場總規模總計超過7500億元（人民幣，下同）。從具體行業來看，券商ETF和半導體類ETF成為市場最吸金標的。展望後市，業內人士認為，2021年或出現「春季躁動」行情，但全年來看應降低收益預期。

據《中國證券報》引述Wind數據顯示，2020年共有68檔股票ETF上市。截至2020年12月31日，市場上股票ETF數量達到278檔。

其中寬基指數ETF規模繼續強勢擴張，強者恒強格局顯著。Wind數據顯示，截至2020年底，共有4檔寬基指數ETF規模超300億元。其中排名首位的華夏上證50ETF達到549.04億元；華泰柏瑞滬深300ETF達438.37億元排名居次；排在第三、第四位的南方中證500ETF和華夏滬深300ETF，規模分別為382.21億元、300.86億元。

展望後市，中信建投證券認為，2021年大陸經濟進入高品質發展的新階段，經濟穩步復甦，預計流動性邊際收緊將主導市場。全年最主要行情在2021年第1季，而第3季可能存在小幅反彈，全年預期收益水準將顯著低於2019年和2020年，建議投資者降低預期，著重防範風險，把握Q1行情。

(旺報 )