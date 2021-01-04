一名女網友3日在連鎖超市「全聯福利中心」意外發現特價海鮮，直呼「這麼多6折，買不完」，她立刻手刀搶了6盒到櫃檯結帳，並將戰利品PO上臉書，照片曝光後讓一堆婆媽暴動，驚呼：「從來沒遇過」。

這名女網友在臉書社團《全聯消費經驗老實說》發文指出，3日早上去逛全聯時，無意間發現冰箱內有一整排商品都被貼上紅色標籤，仔細一看原來是鯖魚全部特價6折，於是她立刻搶了6盒到櫃台結帳。

網友PO出她煎好的鯖魚。（圖／截自臉書 全聯消費經驗老實說）

原PO拍下結帳後的發票跟戰利品和網友分享，並說這個鯖魚她買過很多次了，覺得鮮嫩多汁又不鹹，還可以單吃不用配白飯，因此先搶6盒，準備存在家中冷凍庫。由於畫面壯觀，貼文曝光後，讓眾多婆媽都瘋了，直呼「從來沒遇過，我也想買！」

網友紛紛也回應「運氣真好」、「從來沒遇過！」、「沒買過6折的」、「超划算，買回來冰都值得」、「沒買過6折海鮮」、「可以做鯖魚炒飯」；不過也有網友反應「單吃腥味重」，建議擠一點檸檬汁在魚上面比較好吃。

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(中時新聞網)