國外一對年輕夫妻年僅16歲就結婚生子，將育兒生活記錄下來上傳網路後意外爆紅，成為百萬知名YouTuber，夫妻倆靠著拍片的可觀收入買車買房，妻子卡姆琳也再度懷孕，就在一切生活都上軌道，一家人過得幸福快樂之際，丈夫蘭登克利福德（Landon Clifford）卻驚傳上吊輕生的消息。

卡姆琳和蘭登當時不小心懷孕生子，便決定將育兒過程拍下分享給家人，沒想到意外在網路上引起熱烈迴響，不知不覺累積了157萬人訂閱，一家四口過著幸福快樂的日子，直到去年8月卡姆琳拍片宣布了蘭登過世的噩耗，才終於揭開背後黑暗面。

蘭登從小就罹患注意力不足過動症，長大後又為焦慮症及憂鬱症困擾，一直默默在和病魔對抗，卡姆琳生下第二胎後，某天夫妻倆在為教育問題爭吵，雙方進入冷戰，卡姆琳到車庫找老公卻發現對方已經上吊輕生，儘管她連忙將蘭登放下，卻還是因缺氧太久，送醫6天後宣布腦死，年僅19歲就離開人世。

蘭登在生前受精神疾病困擾，他必須得同時服用3種藥物，其中2種的藥效極強，混在一起服用容易上癮致命，然而蘭登早上起床就會先吃興奮劑，晚上睡前再吃鎮定劑，每天無止盡惡性循環，才讓病情逐漸惡化，卡姆琳也透露，她將會延續丈夫的願望，繼續獨自經營頻道。

(中時新聞網)