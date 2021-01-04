日月潭風光明媚，是國內外遊客觀光熱門景點，但30年前的19９０年的一起駭人聽聞船難，讓57名乘客葬身黑暗的潭水深淵，當時釀災的遊艇「興業號」，後來也成為人人口中的「幽靈船」，靈異事件頻傳。

日月潭興業號遊艇翻船地點。(中時資料照)

令人心生懼的是，發生船難的8月25日，正逢農曆鬼月剛開，也是七夕的前夕，外商台灣殼牌股份有限公司，這天舉辦兩天一夜的員工旅遊，不少員工攜家帶眷參加，一行人預計遊覽日月潭、九族文化村等地，當天晚間8時許，二名導遊帶著殼牌公司員工、眷屬乘坐遊覽車，來到日月潭畔，指示遊覽車司機在碼頭邊停車，司機當時納悶：「這麼晚了，不在飯店來碼頭幹嘛？晚間沒有遊湖船班喔！」導遊回說：「他們這是殼牌公司的專屬特殊夜間遊船活動，不是搭乘一般的遊船。」。

眾人下了遊覽車走上碼頭，並登上遊艇「興業號」，準備開始夏夜遊船之旅，但一行人萬萬沒想到，他們登船後，再也踏不上回家的路。 92名遊客沒有穿救生衣，就登上只能容納42人的「興業號」，然而，擠上超過一倍的92人，很明顯是違規超載，而且，「興業號」根本就沒有經主管機關檢驗合格與核發執照，而且根據日月潭風景區的規定，禁止夜間遊船，但業者為了賺這筆大單生意，仍然選擇違規出航。

1990年日月潭覆舟事件，一名少女被救起仍不幸回天乏術。（中時資料照）

晚間9時20分左右，「興業號」駛向日月潭松柏崙距蔣公銅像約100公尺處，正欲駛回總碼頭途中狀況發生了。據了解，當天晚間原本無風無浪的日月潭，突然吹起了一陣強勁的北風，由於「興業號」超載了50人，整艘遊艇因為重心過高，加上船正在左轉，因此出現傾斜。徐姓船主在這種情況下，仍然猛打方向盤舵轉彎，使得船隻更加不穩，剛好此時那陣強勁的北風忽然吹來，導致「興業號」遊艇瞬間即由左往右翻覆，船上所有人員均在毫無準備下落水， 一時間哀號般救命呼喊，響徹了原本寧靜的日月潭，台灣史上最嚴重船難就這樣發生了。

來自各地的潛水好手，在日月潭翻船地點加入搜救工作。（中時資料照）

幾名會游泳的遊客，立刻遊向500公尺外的岸邊求救，沒多久消防隊、救難隊、山青甚至是附近居民，全都出動救援，但因夜間視線不良及船上救生設備嚴重不足，許多人被困在船艙裡根本無從逃生，只能在拚命呼救、垂死掙扎之後，隨著遊艇沉入冰冷的日月潭底。

經過幾天的搜救，警消尋獲了56具遺體，但加上獲救生還者，還少了一人，是一名年僅11歲的小女孩，後來傳說，發現小女孩遺體的當天正是她的生日，家長向神明祭拜祈禱之後，沒多久搜救人員果真找到浮出水面的小女孩屍體，這場駭人聽聞的船難，導致殼牌公司員工、眷屬55人，及兩名導遊共計57人不幸罹難溺斃，而這也是台灣史上最嚴重的船難。

「興業號」翻覆被打撈上岸，在朝霧碼頭幾個月後，開始有人到船前燒冥紙祭拜，當地人原本以為是船難的罹難者家屬回來招魂，但詢問之下才發現並不是，這些人都是之前亂跑上船後，回家陸續生大病、諸事不順、半夜噩夢，甚至有人失心瘋，動輒抓狂，大家才發覺可能是亂上船闖了禍，於是前來燒紙錢祭拜，甚至傳言曾有人夜半時分，看到一大群鬼魂出沒逛馬路。

後來「興業號」被安置到水社堰堤旁，結果當地人說半夜常傳出哭聲，有時還隱約看到魅影幢幢，據說有人不信邪，硬是跑上船住了一夜，結果回家後神智出現異常， 這艘背負57條冤魂的「興業號」彷彿受到了詛咒，放在哪裡，哪邊就出問題。船難發生後，殼牌公司的罹難者家屬向法院提出國賠，就在全案審理期間的2007年3月25日凌晨4時許，有民眾報案稱船隻忽然燃燒起來，消防人員獲報後立刻趕往滅火，約在半小時內就將火勢控制住，奇怪的是，儘管火勢被控制，卻遲遲滅不了火，船體持續悶燒約12個小時，直到傍晚才完全撲滅。

(中時新聞網)