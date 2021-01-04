韓國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）未見趨緩，當局宣布延長特別防疫期，從今天起全國禁止5人以上聚會，專家警告，長期防疫造成的倦怠感，可能使民眾失去警覺心。

韓國單日確診人數在元旦連假過後再次回升至千例以上，截至今天凌晨零時，新增1020例至6萬4264例，死亡人數增加19例至981例。

最近一波疫情自11月中以來未見趨緩，韓國政府2日宣布延長特別防疫期至17日，並將首都圈實施的5人以上聚會禁令擴大至全國適用，僅容許同一居住空間的家人、有老幼身心障礙者照護需求、或為家人送終等狀況例外。

婚禮、葬禮及各種考試活動等，則仍遵循社交距離規範第2.5階段50人以下、第2階段100人以下的規定。

當局雖未進一步提升社交距離規範等級，但延長實施現行規定的消息一出，早已對不見盡頭的防疫限制感到麻痹的部分韓國民眾認為，「還不如提升到第3階段」。

一名住在首爾市的上班族對韓聯社表示，雖然可以理解政府考量經濟的立場，但與其反覆實施同樣的措施，不如實施較嚴格但時間較短的第3階段措施更好，「現在已經對（防疫）日常感到麻痺了，提升到第3階段好像也不會覺得不方便」。

一名主動前往首爾車站鄰近採檢站接受篩檢的女性上班族接受中央社訪問時也持同樣觀點說：「確診人數下降就放緩，然後確診人數又變多、就再提升防疫規範，比起這樣來來回回，我覺得可能一次提升到最高層級反而更好。」

對於是否應提升防疫措施強度及實施期間，專家們也有不同看法。高麗大學安山醫院感染內科教授崔元碩（譯音）及嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴中植（譯音）都認為，在維持現行措施的狀況下，延長實施期是無可避免的狀況，應該儘快提升防疫等級。

國立癌症中心預防醫學科教授奇牡丹則指出，若實施全面封鎖（lockdown），預期兩週後單日確診數可降至700例左右，雖然部分意見認為最高強度的第3階段社交距離規範可達到最好的防疫效果，但可能還是需要時間才能看到效果，還是需要謹慎考慮。

不過，專家們都認為，疫情爆發至今近一年，人們對疫情的「熟悉感」是須特別注意的關鍵。

崔元碩指出，人們已習慣確診人數增加，更容易放鬆對防疫的警戒心。奇牡丹也說，民眾對防疫感到倦怠，隨著防疫措施趨嚴，可能出現更多不遵守規範的案例，必須儘快找出更有效率的對策。（編輯：黃自強）1100104

(中央社)