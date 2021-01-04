上海商業儲蓄銀行今日舉行新舊任總經理交接典禮，由陳逸平駐行常務董事主持，原任總經理陳善忠因屆齡退休，由執行副總經理林志宏升任總經理。

新任上海商銀總經理林志宏畢業於成功大學及台灣大學EMBA管理學院在職碩士專班，進行服務迄今已36年，歷任土城分行首任經理、國際金融業務分行(OBU)、國營二部、企業金融事業部、通路管理部及客戶金融事業部等部門主管、副總經理、資深副總經理及執行副總經理，並兼任發言人，銀行資歷豐富，尤其嫻熟兩岸金融及國際金融業務。

林志宏表示，將推動落實該行中期的發展策略，立足深耕台灣，加速數位轉型，拓展國際業務，創造永續價值，穩健經營，維持業務成長動能，強化數位金融競爭力，並兼顧ESG，創造良好的永續經營績效。

上海商銀原任總經理陳善忠畢業於東吳大學，服務年資長達41年，歷任南京東路分行首任經理、財務部主管、副總經理及董事兼執行副總經理，民國77年成功導入該行也是全台第一家24小時ATM服務，並與統一超商結盟於其便利商店內設置ATM，民國89年也負責該行成立作業中心與區域中心的組織改造專案。

陳善忠於民國107年3月擔任總經理，陸續完成該行股票上市及上市後首次現金增資，成功募集136.8億元的新資本，同時也完成總行大樓改建動土與大陸無錫分行開業。民國108年該行合併稅後淨利197.24億元，為該行歷史新高紀錄。陳善忠總經理於109年10月獲哈佛商業評論全球繁體中文版評選為「台灣CEO 100強」。

(中時 )