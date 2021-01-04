搭載蘋果（Apple）首度自家研發、５倍高效能M1晶片的MacBook Air / Pro在遠傳friDay購物開賣，此外蘋果最新智慧音箱 HomePod mini也同步上架。為寵愛果粉，遠傳friDay購物即日起至1/31，推出Apple超級品牌專區，Mac系列、HomePod mini、iPad Pro，及智慧穿戴、精選配件一應俱全。於活動期間下單，即可享有Apple超級品牌專屬價值$3,000大禮包。

遠傳friDay購物近兩週內部數據資料顯示，2021 M1關鍵字搜尋於12月底開放預購後迅速衝高，較12月上旬暴增近80倍，也順勢帶動買氣。Apple MacBook M1款搭載最新M1晶片，不僅低功耗，更有高達5倍效能，電池續航力也明顯提升。全面升級用戶體驗，定價也相對親民，是專業人士及學生們換新機的首選。自12月底開放預購至目前為止，消費族群平均年齡為25-35歲，男女比例均等，最受歡迎的規格、顏色則以256G金色及太空灰佔7成訂單為最多。同時，蘋果最新藍牙喇叭 HomePod mini也同步上市，只要HomePod 1/3價格即可入手。不僅支援家庭App可作為智慧家庭中樞，兩顆HomePod mini還可做雙聲道立體聲音響，輕巧不佔空間，甫開賣旋即熱銷。在送舊迎新的季節，是送禮自用兩相宜的優質選擇。

即日起至2021/01/31，friDay購物感恩回饋季，與德誼數位獨家合作，凡購買指定品項，即贈送免費實體課程&門市優惠券(總價值$3,000)，包含（一）我的專屬教練 – 德誼數位免費體驗課程1小時優惠券(超過30種主題一對一教學)、（二）指定配件 8折抵用券、（三）指定配件購物金$200優惠券、（四）包膜8折抵用券、（五）小米配件購物金$50優惠券、（六）購買小米手環5即送原廠腕帶優惠券。

即日起至2021/2/7止，遠傳friDay購物則舉辦Happy 牛 Year 年貨大街，首三日（1/4-1/6）下單-送萬元加菜金：即日起至1/6，於遠傳friDay購物下單，成功付款且無取消訂單或退貨，即可獲得專屬$10,000折價券(將於2021/01/25匯入訂購人的遠傳friDay購物的個人帳戶中，使用期限為2021/01/25-2021/02/23)。消費滿額抽Panasonic 國際牌 12公升 ECO NAVI 高效型除濕機：即日起至2/7，活動期間於遠傳friDay購物全站消費，實付金額滿5000元 (含)以上，成功付款且無取消訂單或退貨即可參加抽獎。

一月份每周五 1/8 , 1/15, 1/22 , 1/29及2/5的20:00~21:00，於遠傳friDay購物下單，符合資格者可獲得實際支付金額之5%遠傳幣。搭配指定銀行信用卡，最高回饋20%。

(科技)