交通大學學生團隊開發3種聊天機器人包括「諮心好友」、「交大校園小幫手」及「LINE小書僮」，希望讓校園生活變得更為溫暖與便利。（交大提供／陳育賢新竹傳真）

交通大學大數據研究中心引領學生團隊針對校園生活的心靈、生活、課業3大重點，開發3種[email protected]聊天機器人包括「諮心好友」、「交大校園小幫手」及「LINE小書僮」，依個別需求提供個人化服務與資源推薦，讓校園生活變得更為溫暖與便利。

交大指出，該校大數據研究中心秉持著以創新服務貼近學生生活的理念，引領學生成立開發團隊，希望結合資訊與人工智慧的技術及校務資料庫，開發各項生活服務，此次期望藉由聊天機器人的開發與推廣，達成運用校務資料庫協助輔導學生課業與生涯規畫的願景，也讓學生們有更深刻的校園體驗。

交大校長陳信宏表示，交大校務研究的任務除了使用校務資料庫與資料倉儲，分析學校政策方案及提供績效的客觀證據外，通過交大校園聊天機器人的開發，不僅提供了即時更新以及數據分析功能，還創造了互動式的全新體驗。

他指出，此3種聊天機器人的誕生，是實現智慧校園的全新開端，期望未來大數據研究中心與交大的研究團隊致力於更多元的功能開發，像是建立學習歷程互動系統、結合語音辨識技術於現有系統等，創造更多有趣且便利的校園輔助工具，讓學生的學習與生活更加智慧化。

交大表示，聊天機器人的「諮心好友」可提供服務資訊查詢，包含心情溫度計、諮商Q＆A、心靈補給站、尋找系所諮商心理師…等功能，讓學生在想要解決心理困擾或紓解壓力時，能即時獲得相關建議及參考資源。

「校園小幫手」提供校園資訊查詢服務，包括校園資訊、交大生活圈、校園地圖、常見Q＆A、近期活動等。「LINE小書僮」是1套個人化學習輔助系統，包含課程推薦系統，以及作業行事曆、書籍及競賽推薦等3項學習輔助功能。

(中時 )