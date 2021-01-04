高醫泌尿科教授周以和收治一名8旬婦人，取出如棒球大的膀胱結石。（柯宗緯攝）

高雄1名86歲失智阿婆長年臥床，透過導尿管排尿，但反覆泌尿道感染，直到發高燒被送急診救治，經照X光發現一顆超過9公分膀胱結石，猶如「棒球」大，事後雖成功取出結石，但婦人又有其他宿疾，最後身亡。

高醫泌尿部醫師陳妤甄指出，這名阿婆罹患失智症，長期臥床放置導尿管，3年來反覆泌尿道感染，但家人沒有察覺異樣，最後因發燒到急診，診斷出嚴重泌尿道感染合併敗血症。照X光發現一顆很大的膀胱結石，最後家屬決定開刀，取出一顆9X7X6公分大的結石，分析成分為感染性結石。

高雄1名8旬婦人膀胱結石如棒球大，醫師取出一顆9X7X6公分大的結石，分析成分為感染性結石。（柯宗緯攝）

高醫泌尿科教授周以和4年前也曾收治另名73歲男性，長期尿酸過高，因頻尿及血尿球衣，診斷出多發性膀胱結石，後來以尿道內視鏡取石術，總計取出1050顆大大小小的結石，成分為尿酸結石。

周以和表示，膀胱結石成因分為非特異性因素與特異性因素，前者為尿液太少、太濃稠；後者泌尿系統感染、攝護腺肥大、神經性膀胱症、糖尿病，以及新陳代謝疾病，如尿酸過高的痛風、副甲狀腺機能過度旺盛。

針對坊間傳聞喝啤酒可以排出結石，周以和指出，要看結石的成分，如果只是為了水分的攝取喝啤酒是好的，但如果是尿酸結石，就不宜喝啤酒，啤酒有些成分也會產生尿酸，不一定要去喝酒。他建議，預防泌尿道結石還是要多喝水，解尿量每日達到1500至2000C.C.，觀察尿液透明度與比重。

(中時 )