立法院副院長蔡其昌到場視察白千層步道竣工工程。（陳淑娥攝）

台中市外埔區六分里水頭一路至二路間樹木林立，適合闢建林蔭大道供民眾休閒使用，立法院副院長蔡其昌爭取農委會水保局512萬元經費，打造一串接外埔桐花步道之白千層森林秘境，目前已完工成為居民散步運動的絕佳地點。

蔡其昌4日邀集農委會水土保持局台中分局長陳重光、台中市議員施志昌、外埔區公所承辦林承彬及六分里里長劉黃碧霞等單位到場視察白千層步道竣工工程。

蔡其昌表示，他與地方民代、里長努力一段時間，今天又啟用一條新的白千層步道，從甲后路來到外埔會先進入到磁瑤綠廊道，並且可串接桐花步道再到現在的白千層步道，最後終點會到六分社區的農藝傳坊，順利串聯地方特色亮點。

施志昌說，地方的發展大家有目共睹，外埔現在除了有三條步道外（磁瑤綠廊道、桐花步道、白千層步道），更有葡萄酒、紅龍果等農特產品，我們會持續與社區一起推廣外埔特色，讓更多人看見外埔的美。

陳重光提到，白千層樹森林秘境闢建林間步道260公尺，並設有出入口意象2處及休憩設施1座，改造工程總經費512萬元，未來會全力來配合地方建設。該步道工程延續既有林間步道景觀，在白千層樹林裡闢建一森林步道，是地方居民散步運動的絕佳地點。

(中時 )