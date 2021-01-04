鋼鐵原物料行情飆漲，鋼價續揚，豐興(2015)本周鋼筋持續調漲，市場預期中鋼(2002)本月中將開出的2月內銷盤價，可望為連續第八個月漲價，中鴻(2014)也可望跟進續漲2月內銷盤價。

全球鋼市火熱，鋼價今年首季漲勢確立，今早包括受惠鋼筋持續調漲的威致(2028)、海光(2038)股價續強，中鴻股價也持續強勢。

國際廢鋼原料價格續漲，豐興本周鋼筋持續調漲。廢鋼收購價每公噸再漲300元，本周鋼筋也繼漲400元。廢鋼、鋼筋均為連續第七周上漲。型鋼也強勢補漲，每噸基價上漲1,000元。預計南部鋼廠威致、海光本周也將再漲價，有利本月營運續旺。

豐興本周廢鋼、鋼筋均為連續第七周上漲；廢鋼收購價每公噸再漲300元，至每公噸1.12萬元。本周鋼筋也繼漲400元，至每噸1.99萬元。型鋼產品大漲1000為每公噸2萬3800元。

中鋼將在本月中開出的2月內銷盤價，可望為連續第八個月漲價，中鴻也可望跟進續漲2月內銷盤價。

中鋼今年1月及第1季盤價續漲，中鴻1月內銷價與中鋼同步呈現連續第7個月調漲。

鋼鐵原物料行情飆漲，全球鋼價勁揚，加上需求持續回溫，預計將推動第一季鋼價漲勢延續；目前熱軋流通價續漲500元，冷軋流通價也續漲逾千元，因此，市場預期，中鋼最快將在下周開出的2月內銷盤價，可望為連續第八個月漲價。中鴻與中鋼元月同步呈現連續第7個月調漲，2月也將為連續第八個月漲價。

隨著整體鋼材需求增加，中鋼去年第四季出貨量預估逾290萬噸，今年第一季出貨量有望突破305萬噸，並預期，鋼品價格有望隨原物料、國際鋼品行情走升，營運成長動能有望延續到明年第二季。

中鋼看好鋼市榮景延續至第二季，預期今年前兩季出貨量均可望上看305萬噸，價格也有機會逐月、逐季走揚，可望推升公司上半年營運逐季成長。

(時報資訊)