鴻海(2317)今（4）日股價開高後在買盤敲進下勁揚，尾盤漲勢進一步擴大、飆升8.7％至100元，終場上漲8.59％、收於臨門一腳的99.9元，仍雙創2017年12月初以來3年1個月高點。成交量突破23萬張，亦創2012年5月初以來8年8個月大量。

鴻海股價自去年12月初發動上攻，以起漲點82元計算，1個月來波段已急漲逾2成。對此，鴻海董事長劉揚偉上午受訪時認為，股價表現主要反映公司基本面及市場對公司信心2層面，集團這段時間致力讓市場更清楚鴻海在做什麼，這些努力可從股價上看出市場評價。

劉揚偉今日受訪時認為，傳統造車業、internet（網路新創）、資通訊（ICT）產業3力量帶動電動車（EV）發展趨勢成形，資通訊產業因具工程人力跟供應鏈優勢，只要能建構開放平台，便能發揮軟硬整合實力，看好資通訊產業未來在平台將占據重要份量。

同時，彭博社引述匿名消息人士報導，指稱去年7月起停工的中國大陸電動車新創業者拜騰（Byton），成為鴻海規畫投資的最新標的，指出鴻海規畫投資約2億美元（約新台幣57.02億元），最快今日將宣布相關計畫。對此，鴻海表示不予回應。

(時報資訊)