三星年度旗艦機有譜，三星今日釋出最新媒體邀請函，預計將在1月14日舉辦線上Galaxy Unpacked發表會，若無意外，亮相的將會是年度旗艦機Galaxy S21系列，也為2021年非蘋陣營年度旗艦機中率先發聲的。

除年度旗艦機的亮相外，三星在本次邀請函中特別寫到，「隨著人們居家時間增長與遠距工作需求提升，行動技術儼然已成為我們生活的重心。面對行動化世界的加速運轉，人們更需要可將日常生活轉化為不凡體驗的行動裝置」，以言一出也引發外界猜測三星本次是否會將向來用在下半年旗艦Note系列的S Pen手寫筆功能導入本次Galaxy S21系列的Ultra款，屆時仍需要待發表會一探究竟。

另外，其實三星早先已經在去年年底在美國與大陸的官網上設立S21系列預購連結，且預購完成後、最快1月28日就可以拿到手機，但台灣部分相關訊息仍須等待台灣三星的訊息為主。

(時報資訊)