年前表現就強強滾的玻陶股，2021年開紅盤繼續走強，台玻(1802)營運好轉，上季合併營收有明顯成長，加上三大法人拉大買超力道，封關日合計逾1萬張，基本面與籌碼面助攻，亮燈漲停。在台玻登高一呼之下，冠軍(1806)一度上拉近半根漲停板、中釉(1809)盤中上漲2%，和成(1810)、凱撒衛(1817)齊揚，類股指數漲幅達8%，成為今日盤面上最亮眼族群。

玻陶股在封關日即展現強勁漲勢，多頭風延續到2021年紅盤日。台玻受惠兩岸房地產市場回溫，營運可望重返成長，加上產品結構調整的成效漸顯現，近期股價表現強勢，三大法人拉大買超力道，封關日合計逾1萬張，為多方注入火力，早盤即強勢漲停，隨後雖有震盪，但仍收在最高點。

台玻展望2021年，平板玻璃隨著大陸政府供給側結構性改革及水災重建，2020年第三季到2021年玻璃銷量、價格走揚。在玻纖布部分，在低介電玻纖布取得認證下，且市場需求持續成長，2021年可望達成產能倍增目標。

不只台玻拚翻身，台股玻陶廠近年來積極投入電子級、精密產品提升競爭力及獲利能力，冠軍推奈米防污磁磚、中釉研發噴墨精密釉料、和成有複合式碳纖維輪圈。市場預期，在新產品的助陣下，玻陶廠明年的平均毛利率可望提升約1個百分點。

凱撒衛去年前三季營收與獲利仍較去年同期成長，樂觀看待Q4與今年農曆年營收表現。在越南凱撒方面，疫情影響較大，許多零售店面暫停營業，影響營收表現。未來將搶攻國內新建案市場，目標3年內新建案營收占比大幅提高至4成，目前是越南前二大衛浴品牌，新設立越南櫥櫃廠將加速拓展越南櫥櫃市占率。

(時報資訊)