台南市大新豐地區3日下午發生多起雜草火警，讓消防人員疲於奔命灌救。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南市大新豐區昨日（3）下午3小時內連續發生5起雜草火警，讓打火兄弟疲於奔命灌救，所幸都未造成人員傷亡。台南市警察局歸仁分局指出，目前已循線抓到1名行為人，依公共危險罪函送南檢偵辦；至於其他起雜草火警起火原因，目前仍持續調查中。

台南市大新豐區昨日下午3小時內連續發生5起雜草火警，其中較大規模的火警，為下午2時許，仁德區文賢派出所對面雜草延燒，燃燒面積約200平方公尺，耗時約1個小時才撲滅火勢。另1起火勢較大的火警事故，則為龍崎文衡殿的竹林火警，燃燒面積約500平方公尺。其餘3起，燃燒面積約為20至30平方公尺左右。

台南市大新豐地區3日下午發生多起雜草火警，讓消防人員疲於奔命灌救。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

歸仁分局表示，其中一起發生於仁德區田厝三街的雜草火警，雖然沒有造成人員傷亡，但警方循線找到一名行為人吳姓男子。警方透露，吳男原先否認作為，後來警方持續突破心防，吳男才坦承因燃燒垃圾，不小心燒到一旁雜草釀禍，最後警方依公共危險罪函送；南市府消防局第五大隊也依法開立舉發單。

(中時 )